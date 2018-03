Aufs Baugebiet wird genau draufgeschaut

Ohne das entschlossene Vorgehen betroffener Anlieger wäre es nicht so weit gekommen – am Montag soll’s losgehen: Die bei vielen Bürgern umstrittene bis verhasste Lärmschutzwand für das Neubaugebiet „An der Gärtnerei“ entlang der Mörser Straße wird in der Höhe gekappt. „Es ist ganz sicher das...