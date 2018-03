Leiche am Alten Teich in der Wolfsburger Nordstadt entdeckt

Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr haben Feuerwehr und Polizei eine Leiche am Alten Teich in der Wolfsburger Nordstadt geborgen. Ein Zeuge hatte den leblosen Körper entdeckt. Alter und Geschlecht der ums Leben gekommenen Person sind bisher nicht bekannt. Die Leiche muss nach Ansicht der Polizei länger im...