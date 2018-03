Chinesische Ärzte sammeln Erfahrungen

Zwei Ärzte und zwei Krankenschwestern zählt die inzwischen zweite Gruppe, die am Hospitationsprogramm des Klinikums Wolfsburg, des Volkswagen- Partner-Krankenhauses FAW Changchun und des Gesundheitswesens von Volkswagen noch bis Mittwoch teilnimmt, wie die Volkswagen AG mitteilt. Nach dreimonatigem intensivem Sprachkursus in Berlin hospitierten sie zunächst im Wolfsburger Krankenhaus. Nun lernten sie das Gesundheitswesen bei Volkswagen und die vielfältigen Aufgaben in der Arbeitsmedizin kennen. Schwerpunkt der Hospitation ist neben den sprachlich-kulturellen Inhalten der fachlich medizinische Austausch.

Mit den Erfahrungen aus der Hospitation soll die medizinische Versorgung der derzeit rund 400 Expatriates und ihrer Familien im chinesischen Changchun weiterentwickelt werden. Ein intensives Sprachtraining am Carl- Duisberg-Centrum in Berlin legte deshalb zunächst den Grundstein für die bessere sprachliche Verständigung. Bereits in China hatten die Teilnehmer acht Monate lang die deutsche Sprache trainiert. Während ihres Aufenthaltes in Berlin waren sie in Gastfamilien untergebracht. So konnten sie ihre erworbenen Sprachkenntnisse weiter ausbauen. Fachliche Einblicke in alle medizinischen Bereiche erhielten die Hospitanten durch das Gesundheitswesen von Volkswagen und das Wolfsburger Klinikum. Ärztliche Paten sowie die gesamtpflegerische OP-Leitung unterstützten die chinesischen Gäste dabei. „Die Hospitanten haben sich bereits nach sehr kurzer Zeit komplett in den Klinikalltag integriert und die Teams vor Ort wie selbstverständlich unterstützt“, so der Medizinische Direktor des Klinikums, Dr. Akhil Chandra.

Die enge Verbindung zwischen dem FAW-Krankenhaus in Changchun, dem Klinikum Wolfsburg sowie dem Volkswagen Gesundheitswesen besteht seit den 1990er-Jahren. Auch Volkswagen Personalvorstand Dr. Karlheinz Blessing und der Personalvorstand von FAW-Volkswagen, Weizhong Wang, fördern und unterstützen das Programm. Dr. Kai Sickmann, Leiter Gesundheit International bei Volkswagen, betont: „Das FAW-Krankenhaus ist uns seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner. Mit dieser Hospitation bauen wir die gute Zusammenarbeit weiter aus.“ Seit Jahren arbeitet das Klinikum Wolfsburg in mehreren Kooperationsprojekten mit dem Konzern Gesundheitswesen von Volkswagen zusammen. Ziel ist die Vernetzung von Krankenhäusern an den internationalen Produktionsstandorten von Volkswagen. „So entstehen wertvolle partnerschaftliche Verbindungen zwischen den Ärztinnen und Ärzten, die letztendlich der schnellen und qualifizierten Behandlung von Mitarbeitern im Auslandseinsatz zugutekommt“, sind sich der medizinische Direktor des Wolfsburger Klinikums, Dr. Akhil Chandra, und der ärztliche Direktor, Prof. Dr. Matthias Menzel, sicher.