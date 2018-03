So eine Spende für den Hospizverein gab’s noch nie

Wolfsburg Florian Krause trommelt mit dem von ihm initiierten Benefizkonzert in Mörse 8177,15 Euro zusammen. Sie werden verteilt an Verein, Trostinsel und Team.

Florian Krause ist immer noch ganz geplättet – und glücklich: Durch das erste von ihm initiierte Hospiz-Benefizkonzert im Mörser Pub „Chris Inn“ am vorigen Samstag ist die fast unglaubliche Spendensumme in Höhe von 8177,15 Euro zusammengekommen. Zur symbolischen Scheck-Übergabe war der 39-Jährige am Mittwochmorgen im Hospizhaus in der Eichendorffstraße.

Auf Spenden ist der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg seit jeher angewiesen – und Geschäftsführer Lucas Weiß ist dankbar für jeden Cent. Aber so eine Spende hat er in den fast zehn Jahren als Geschäftsführer noch nicht erlebt, bestätigte er unserer Zeitung. Nicht nur wegen der beachtlichen Summe – sondern vor allem, weil kein Verein, keine Institution, keine Firma hinter der Spendensammlung steht.

Florian Krause hat sich persönlich engagiert, die „Hospiz-Benefiz-Show Volume 1“ mit fünf befreundeten Bands initiiert. Dadurch hat er so viel Unterstützung erfahren, dass die enorme Summe möglich wurde.

Aber nicht nur das: „Das Konzert hat genau das gebracht, was ich wollte – viele verschiedene Menschen zusammenbringen. Viele junge Leute interessieren sich auf einmal fürs Hospiz und fragen: ,Was können wir tun?‘“, berichtete Florian Krause gestern. Und meinte überwältigt: „Dass so viel Geld zusammenkommt, hätte ich nie gedacht.“ Er war nicht nur überrascht über die Spendenbereitschaft der über den Abend weit mehr als 300 Konzertgäste – immerhin gehe es ja aufs Monatsende zu –, sondern auch dankbar für die Unterstützung durch Sponsoren. Angefangen bei Wirt Chris Böckermann – er verzichtete auf Saalmiete – und den fünf Bands, die ohne Gage spielten. Die letzten Gäste gingen übrigens Sonntag gegen acht Uhr.

Die erfolgreiche Aktion hat einen traurigen privaten Hintergrund: Wie berichtet, hilft Florian Krause, der in Wolfsburg aufgewachsen ist und im Werk arbeitet, in seiner Freizeit im Hospizhaus, seit seine Mutter Renate dort im November 2016 starb. Schon damals hatte er die Idee mit dem Benefiz-Konzert, von der er irgendwann Chris Böckermann erzählte. „Umgesetzt habe ich die dann am 1. Januar 2017, da habe ich alles angeschoben“, sagte er.

Fast nebenbei hat Florian Krause, der auch im Gesicht stark tätowiert ist, viele Hospiz-Mitarbeiter angesteckt: Rund 30 von ihnen waren nicht nur beim Konzert, sondern 10 Mitarbeiter aus dem Team haben sich auch die kleine Hospiz-Taube tätowieren lassen – als Zeichen der Verbundenheit.

Die Spendensumme möchte Florian Krause aufteilen: Je 3000 Euro bekommen der Hospizverein und die Trostinsel für Kinder, und 2177,15 Euro erhalten die Mitarbeiter als Dankeschön, davon soll es unter anderem ein Sommerfest geben. Der Spenden-Sammler betonte: „Es ist gut, wenn mal alle zusammenkommen.“ Und wann gibt’s das nächste Hospiz-Konzert? „Natürlich schreien viele jetzt danach, aber ich möchte das nicht ausreizen. Und fürs zweite Mal wird es eine größere Location geben müssen.“ Vielleicht sogar schon in diesem Jahr...

HOSPIZVEREIN Wer sich für den Verein und seine Angebote interessiert, kann sich informieren unter www.hospizarbeitregion-wolfsburg.de.