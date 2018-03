Wolfsburg Einen blauen Mazda CX 5 haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 6 und 14 Uhr auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße gestohlen, teilte die Polizei mit. Der 49-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen nur vier Monate alten Wagen ordnungsgemäß verschlossen in der Reihe 6 abgestellt. Durch den Diebstahl sei dem Besitzer ein Schaden von etwa 30 000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 entgegen.