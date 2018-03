Zahlreiche Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Wolfsburg Die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt registrierte in den vergangenen Wochen vermehrt Fälle von Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser.

„Betroffen waren dabei die Innenstädte von Wolfsburg, Helmstedt und Schöningen sowie Lehre und Fallersleben“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit. Durch die Einbrüche sei ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstanden. „In vielen Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern“, so Figge weiter. Die Täter seien zielgerichtet in die einzelnen Kellerbereiche eingedrungen und hätten verschiedene Kellerparzellen geöffnet. „Hierbei verschwanden unter anderem Fahrräder, Werkzeuge oder andere sich in den Kellerverschlägen befindliche Gegenstände“, sagte Figge. Die Polizei rät, Zugangstüren zu den Kellern verschlossen zu halten.

Zugangstüren zu den Mehrfamilienhäusern dürfen aus gesetzlichen Gründen nicht verschlossen sein, sollten aber geschlossen gehalten werden. Insbesondere bitten die Ermittler darum, beim Auftauchen verdächtiger Personen oder Fahrzeuge, die Polizei zu alarmieren.