Betrüger bestellen Ware für Tote

Wolfsburg Das ist eine miese Masche: Die Polizei in Wolfsburg registrierte im Laufe des Mittwochs drei Fälle von ominösen Paketlieferungen.

In allen drei Fällen hatte ein Unbekannter unter falschem Namen Waren bestellt, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit.

Besonders makaber: In zwei Fällen nutzte der Unbekannte laut Figge die Personalien verstorbener Ehemänner, deren Witwen nun die angeblichen Bestellungen erhielten.

In einem Fall erhielt eine 78-jährige Wolfsburgerin Herrenbekleidung, in einem anderen Fall eine 70-jährige Hinterbliebene Tiernahrung und vier Autoreifen. Im dritten Fall bekam eine 69-Jährige an einem Tage gleich vier Sendungen über einen Paketdienst zugestellt. Bei Nachforschungen teilte man der Frau mit, dass es sich hierbei um Internetbestellungen handele. Die 69-Jährige verfüge aber weder über einen Computer noch über einen Internetanschluss, sagte Figge.

Im letzteren Fall klingelte es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr an der Haustür der 69-Jährigen. „Als sie über die Gegensprechanlage nachfragte, wer denn da sei, fragte eine männliche Stimme, ob denn die Pakete schon angekommen wären. Daraufhin entgegnete die Frau, sie würde die Polizei alarmieren, worauf der Unbekannte verschwand“, schilderte Figge den Vorfall.

Möglicherweise hege der unbekannte Besteller betrügerische Absichten. Bisher sei es aber in keinem der drei Fälle zu einem finanziellen Schaden gekommen. Die Polizei appelliert jedoch daran, keine unbestellten Warensendungen anzunehmen, sondern dieses bei dem entsprechenden Paketdienst zu verweigern. „Werden Warensendungen bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber vor der Haustür einfach abgestellt, so teilen Sie dem Absender mit, dass er diese Ware wieder abholen kann, oder vereinbaren Sie einen Rücktransport“, rät Figge.