Eiersuche rund um das Osterfeuer

Am Gründonnerstag brannten bereits die ersten Osterfeuer in Wolfsburg – in Westhagen, Fallersleben und Vorsfelde. Bauspielplatz Westhagen Verantwortlich für das Osterfeuer auf dem Bauspielplatz Westhagen zeichnete neben dem Förderverein Bauspielplatz das Freizeit- und Bildungszentrum des Stadtteils. Gemeinsam hatten sie nicht nur für einen großen Holzstoß gesorgt,...