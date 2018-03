Im Hasselbachtal Wildkräuter sammeln

Wolfsburg Einen Kursus zum Thema „Wildkräuterküche“ bietet die Volkshochschule am Samstag, 14. April, von 10 bis 16 Uhr an. Treffpunkt ist am VW-Bad im Hasselbachtal. Anmeldungen unter Tel: (0 53 61) 89 39 04 0 oder www.vhs-wolfsburg.de. Die Teilnehmer sammeln mit einer Expertin Wildkräuter und bereiten...