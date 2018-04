Wolfsburg Die Polizei in Wolfsburg registrierte drei Einbrüche über die Ostertage. Zwischen Gründonnerstag, 13 Uhr, und Karfreitag, 20.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster, durch das sie in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung einstiegen. Am Ostersonntag erwischte es zwischen 14.30 und 21.30 Uhr eine Zahnarztpraxis in der Bahnhofspassage. Die Täter gelangten gewaltsam in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Sie öffneten die Eingangstür zur Praxis und durchwühlten sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie eine Geldkassette und einen kleinen Tresor mit noch unbekanntem Inhalt. Zwischen Ostermontag, 22 Uhr, und Dienstagnacht, 1.45 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnhaus in der Hohensteinstraße eingebrochen. Dort stahlen sie ein Portemonnaie mit einem noch unbekannten Geldbetrag. Die Täter öffneten ein Fenster an der Gebäuderückseite. Eine genaue Schadensermittlung dauert in allen Fällen noch an. Der materielle Schaden, der durch das gewaltsame Eindringen in die Räume verursacht wurde, liegt nach Polizeiangaben voraussichtlich in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder