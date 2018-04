Sohn eines KZ-Häftlings liest in Wolfsburg

Wolfsburg Jean-Michel Gaussot aus Paris ist heute und morgen zu Besuch in Wolfsburg. Er ist der Sohn eines Häftlings vom ehemaligen KZ Laagberg. Eine Lesung und ein Gespräch finden am heutigen Donnerstag, 5. April, von 18 Uhr an im Stadtjugendring (Kleiststraße 33) und am morgigen Freitag, 6. April, von 10...