Studium am Ende der Welt

Wolfsburg Zurück von seinem Auslandsaufenthalt am „anderen Ende der Welt“ ist der Stipendiat des Internationalen Freundeskreises Wolfsburg, Julian Schober. An der University of Melbourne in Australien studierte er ein Semester lang Betriebswirtschaftslehre. Nun wird Schober am Dienstag, 17. April, 18.30 Uhr,...