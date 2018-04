Frühjahrsputz im Süden der Stadt

Almke/Neindorf Nachdem der Frühjahrsputz in einigen Ortsteilen schon gelaufen ist, kündigt Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles an: „Auch in Almke und Neindorf wollen wir am Samstag, 14. April, die Besen schwingen.“ Mitmachen können alle Bürger. Treffen ist um 9 Uhr an den Feuerwehrhäusern in Almke und...