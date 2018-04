Diebe stehlen 27 Jahre altes Golf Cabriolet

Wolfsburg Das Golf Cabriolet einer 27-jährigen Wolfsburgerin wurde am vergangenen Wochenende von unbekannten Tätern gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Liebhaber-Fahrzeug wurde 1991 gebaut, in schwarz lackiert und habe ein schwarzes Verdeck, gab die Besitzerin gegenüber den Polizisten an. Der...