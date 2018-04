Neue VW up für die Caritas und DRK Wolfsburg-Mitte

Über einen neuen VW up freuen sich seit Dienstag drei soziale Einrichtungen in Wolfsburg und Gifhorn.

Im Beisein der niedersächsischen Sozialministerin Carola Reimann überreichte die Volksbank BraWo jeweils ein sogenanntes „VRmobil“ an den Caritasverband Wolfsburg und den DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte. Das teilte die Bank mit. In der Autostadt holten sich die Vertreter die Schlüssel für die neuen Flitzer ab. „Das Auto werden wir in unserer Sozialstation in Detmerode einsetzen, um unsere pflegebedürftigen Patienten und ihre Angehörigen zu Hause besuchen und beraten zu können“, freute sich Barbara-Maria Cromberg, Geschäftsführerin des Caritasverband Wolfsburg, über die Spende und Wertschätzung.

Auch das DRK zeigte sich begeistert. „Wir benötigen es dringend für unser Projekt ,Betreuer vor Ort‘, mit dem wir Menschen in besonderen Notsituationen, für deren Behandlung sie selbst nicht ausreichend in der Lage sind, unterstützen“, erklärte Tanja Weiler, Schatzmeisterin beim DRK-Ortsverein Wolfsburg-Mitte.

Jedes Jahr im Frühling erhalten gemeinnützige und soziale Institutionen im Geschäftsgebiet der Volksbank BraWo finanzielle Zuschüsse für notwendige Anschaffungen – finanziert aus den

Zweckerträgen der Gewinnspargemeinschaft.