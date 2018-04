Finanzamt bleibt geschlossen

Wolfsburg Die Sprechstelle des Finanzamts Gifhorn im Rathausgebäude der Stadt Wolfsburg bleibt am Montag, 30. April, ab 12 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch telefonische Auskünfte können an diesem Nachmittag nicht erteilt werden. In der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr ist die Sprechstelle geöffnet, wie...