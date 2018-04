VHS Wolfsburg: Verkürzte Öffnungszeiten

Wolfsburg Die Volkshochschule Wolfsburg schließt den Kundenservice am Montag, 30. April, bereits um 13 Uhr. Am Dienstag, 1. Mai, ist die VHS geschlossen. Es findet an beiden Tagen kein Unterricht statt, wie die Volkshochschule mitteilt. Die Mitarbeiter der VHS stehen den Teilnehmern ab Mittwoch, 2. Mai, zu...