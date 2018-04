Was bedeutet der EU-Datenschutz?

Wolfsburg Die IHK Lüneburg-Wolfsburg bietet am 8. und 9. Mai in der Geschäftsstelle Wolfsburg ein zweitägiges Seminar zum Thema EU-Datenschutzgrundverordnung an. Insbesondere wird behandelt, welche Neuerungen zu erwarten sind und was vom nationalen Datenschutzrecht übrig bleibt. Die Anmeldung zum Seminar...