Stadt verhandelt über Clubgelände

Wolfsburg Über das Grün-Gold-Gelände an der Röntgenstraße laufen intensive Verhandlungen zwischen der Stadt Wolfsburg und einem Investor. Das berichtete Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide am Donnerstag auf Anfrage der PUG dem Bauausschuss. Er kündigte zudem an, dass er im Laufe des Jahres voraussichtlich mehr...