Räuber-Prozess - "Schuld war nur die Drogensucht"

Wegen Raubüberfälle auf zwei Getränkemärkte in Velpke (2.10.2017) und Fallersleben (6.10.) sowie auf einen Kiosk am in Fallersleben (30.12.) steht seit heute Vormittag ein 28-Jähriger als Angeklagter vor dem Landgericht. Schon zu Prozessbeginn räumte er die Taten vollumfänglich ein. Das Motiv für die Taten liegt in seiner Drogensucht (Kokain, Marihuana) begründet.

Laut seiner Aussage drückte ihn sein schlechtes Gewissen und die Angst, überführt zu werden, dass er sich selbst Mitte Oktober der Polizei stellte und den Überfall vom 6.10. gestand - wenngleich er den zweiten Überfall damals noch abstritt. Sofort in Haft landete er nicht - zwei Monate später verübte er den dritten Überfall. Für den Angeklagten geht es um viel: Es gibt zwei Vorverurteilungen - einmal unter anderem wegen Drogenhandels einmal wegen gefährlicher Körperverletzung -, die noch zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Nun droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Der Angeklagte entschuldigte sich bei seinen Opfern und betonte, seit er in Haft sitzt, nehme er keine Drogen mehr. Sein Ziel: eine Verurteilung zu einer Therapie.