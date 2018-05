Fans: Alle zusammen für den VfL Wolfsburg

Wolfsburg. Wie gelingt der Klassenerhalt? Am besten der direkte. Der VfL Wolfsburg steht momentan auf Rang 16 der Bundesliga-Tabelle, dem Relegationsplatz. Also wieder auf jenem Rang, der schon in der vergangenen Saison für zwei Extra-Spiele gesorgt hatte. Die Fans wollen so dramatische Endspiele auf keinen Fall erneut erleben. Aber Samstag geht es gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Köln um alles. Die Anhänger des VfL werden vor der Partie traditionell „Immer nur Du, VfL...“ anstimmen, sie werden mit ihren „Wölfen“ heulen – und auf keinen Fall untergehen.

Was macht Euch, liebe Fans, Hoffnung, dass der Sieg und damit womöglich die direkte Rettung gegen Köln gelingt? In Eurem Song singt Ihr unter anderem „Das berührt uns nicht nur wenig, das lässt uns nie mehr los...“ Wir wollen von Euch wissen: Was verbindet Euch mit dem VfL? Welche Erinnerungen habt Ihr an die vergangenen Jahre? Was zeichnet den Klub für Euch aus? Am Samstag soll die ganze Stadt hinter dem Team stehen. Die Spieler müssen auf dem Rasen alles für den Verbleib in Liga 1 geben! Also: Macht den Spielern Mut, gebt ihnen Eure ganzen Erinnerungen mit auf den Weg.

Schickt uns Bilder, die Eure Verbundenheit mit dem VfL zum Ausdruck bringen. Damit es am Ende auch heißt: „Hier gibt’s Wunder am Fließband, Freudentränen im Akkord...“ Immer nur Du, VfL! Schickt Eure Fotos, Eure Mutmacher-Sprüche, eure Appelle per Whatsapp an 0175 3563860 mit dem Hashtag #mutmacher oder #immernurdu oder #WOBKOE. Oder schickt eine Mail an redaktion.online@bzv.de.

Nach den vielen negativen Nebengeräuschen der vergangenen Wochen in der Beziehung zwischen Mannschaft und Fans haben die Anhänger gestern zu einem Treffen aufgerufen. Im Kaufhof sollen von 11 Uhr an alle zusammenkommen, die den VfL im Ligafinale unterstützen wollen. Das Motto lautet: „Was bleibt, sind wir, und wir bestreiten diesen Tag gemeinsam.“ Vor der Partie soll dann ein gemeinsamer Fanmarsch zur VW-Arena steigen. Es ist eine wohltuende Solidaritätsaktion zu den Spielern, die ihre Fans in dieser Saison erneut schwer enttäuscht haben.

Doch jetzt wollen sie hinter ihrem Team stehen, um die Klasse zu halten. Mit einem Sieg und einer Freiburger Niederlage wäre der VfL direkt gerettet. Das wahrscheinlichste Szenario ist erneut die Relegation, in der es gegen Kiel gehen würde. Aber auch der direkte Abstieg ist noch möglich.