Mobbing – Selbsthilfegruppe

Wolfsburg Der gemeinnützige Verein Netzwerk Wolfsburg gründet eine neue Selbsthilfegruppe für von Mobbing am Arbeitsplatz Betroffene. Die regelmäßigen Treffen finden ab dem 11. September jeden 2. und 4. Dienstag im Monat (außer in den Ferien) in den Räumlichkeiten des Vereins in der Schillerstraße 50 statt.