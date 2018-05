Schützenfest geht ins letzte Wochenende

Mit einer Schlagerparty, auf der DJ Toni Maroni für die Musik sorgte, startete am Freitag das letzte Feierwochenende des Schützenfestes. Das Programm geht am Samstag um 16 Uhr mit der Proklamation der neuen Majestäten auf der Freitreppe am Schloss Wolfsburg weiter. Es spielen dazu das...