Wolfsburg Ein VW Tiguan im Wert von 18 000 Euro wurde in der Nacht zu Dienstag in Detmerode gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Ermittlungen nach hatte der 56 Jahre alte Besitzer sein weiß lackiertes Auto am späten Montagabend auf einem Hausparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Lutonstraße abgestellt und am Dienstagvormittag die Tat bemerkt. Zeugen des Diebstahls wenden sich an die Polizei unter Tel: (0 53 61) 46 46 0.

