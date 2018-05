Gedächtnis in Schwung bringen

Detmerode „Wer rastet, der rostet“ – dies gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für das Gehirn. So wie man den Körper durch Bewegung fit halten kann, gibt es auch Übungsmöglichkeiten für einen funktionierenden Geist. Daher findet am Freitag, 25. Mai, ab 15 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte Detmerode,...