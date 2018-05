Jugendhaus X-trem öffnet seine Türen

Im Sommer 2017 übernahm die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg die Räumlichkeiten des ehemaligen Café Extrem am Laagberg, baute um und renovierte in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den Jugendlichen. Eine Mitwirkung der künftigen Nutzer an der Neugestaltung der Räume stellte dabei von Anfang...