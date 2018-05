Erneut Autos mit Kleber beschädigt

Wolfsburg In der Nacht zum Sonntag wurden in Detmerode nach bisherigen Erkenntnissen 14 Fahrzeuge durch flüssigen schnell aushärtenden Klebstoff beschädigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere betroffene Fahrzeugbesitzer gibt, die den Schaden noch nicht bemerkt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Damit setzt sich die Serie gleich gelagerte Fälle aus dem vergangenen Jahr im Wolfsburger Stadtgebiet fort: Seit April 2017 wurden rund 330 Taten mit einem Schaden von etwa 660 000 Euro verzeichnet. Die betroffenen Fahrzeuge standen auf Parkplätzen entlang der Theodor-Heuss-Straße und der Konrad-Adenauer-Allee. Es waren Fahrzeuge der Marke Volkswagen betroffen, darunter Golf, Tiguan und auch Golf Sportsvan. An diesen Fahrzeugen entstand jeweils durchschnittlich ein Schaden von 2000 Euro. Die Ermittler aus der eigens seit November bestehenden Ermittlungsgruppe aus dem zuständigen 2. Fachkommissariat hoffen auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten, insbesondere da bei der Begehung der Taten keine Geräusche oder gar Lärm verursacht werden. Beobachtungen zu den Vorfällen bitte an die Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

