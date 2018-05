Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung

Wolfsburg Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am frühen Samstagmorgen in der Wolfsburger Innenstadt. Ein 52 Jahre alter Wolfsburger wurde von einem Zeugen am Boden liegend in der Straße Kaufhof um 5.40 Uhr aufgefunden. Der 52-Jährige gab gegenüber den Beamten an, er habe sich einfach nur einen schönen Abend machen wollen. Hierbei sei er aus einer nahen Diskothek an die frische Luft gegangen und habe unvermittelt einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Danach habe er kurz das Bewusstsein verloren, so der Wolfsburger, und könne sich an den Tatablauf nicht weiter erinnern. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei der Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

