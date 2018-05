Interesse am Bauen auf Großgrundstück

Bauplätze sind Mangelware in ganz Wolfsburg. Daher kommt in verschiedenen Orten immer mal wieder die Frage auf, wie es mit zusätzlichen Wohnhäusern auf sehr großen Grundstücken aussieht. So auch am Mittwochabend im Ortsrat Hattorf/Heiligendorf im Hattorfer Gemeindehaus. ...