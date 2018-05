Wolfsburgs viele Baustellen

Mehrere öffentliche Gebäude in der Stadtmitte bieten keinen sonderlich einladenden Anblick, sondern Anlass zu Sorge. „Das ist erst der Anfang in unserer jungen Stadt“, befürchtet Jens Tönskötter, PUG-Fraktionsvorsitzender im Ortsrat Stadtmitte. „Viele Gebäude kommen jetzt in ein Alter, wo man etwas tun muss. Sonst fallen sie auseinander.“ Traurig findet der Unabhängige, dass nach Bauarbeiten immer häufiger Mängel aufträten – wie jetzt...