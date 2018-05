Diebe stehlen VW Tiguan

Detmerode Ein blauer VW Tiguan verschwand in der Zeit von Donnerstag, 24. Mai, 18.30 Uhr, bis Freitag, 25. Mai, 7.30 Uhr, von einem Parkplatz in der Lutonstraße, Haus Nummer 4. Das Fahrzeug aus der Baureihe 2012 trägt das Kennzeichen WOB-G 1132, teilte die Polizei am Sonntag mit.