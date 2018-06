Lateinamerikanische Delikatessen und Kultur

Deutsche Bratwurst trifft auf südamerikanische Empanadas. Beim großen Gemeindefest am Sonntag in St. Christophorus war das der Fall. Auf der einen Seite der Wiese ein europäischer Grillstand, gegenüberliegend ein Pagodenzelt, in dem kulinarische Spezialitäten aus Lateinamerika feilgeboten wurden....