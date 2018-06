Exhibitionist entblößt sich vor zwei Mädchen

Wolfsburg Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einem Exhibitionisten, der sich am Sonntagabend zwei 14-jährigen Mädchen an einer Bushaltestelle in Fallersleben in schamverletzender Weise zeigte. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Vorfall an der Wolfsburger Landstraße an der Haltestelle Mozartstraße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bereits als die beiden Jugendlichen um 19 Uhr zur Bushaltestelle kamen, bemerkten sie den späteren Täter an einem Gebüsch, als er urinierte. Beide Mädchen setzten sich an die Bushaltestelle, an der sich der Unbekannte mit heruntergelassener Hose zeigte. Der Täter sei circa 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und habe eine hellblaue Jeans und ein dunkles T-Shirt getragen. Er habe kurze braune Haare und einen Dreitage-bart gehabt, so die beiden Betroffenen. Zeugen setzen sich bitte der Polizeiwache unter Tel: (0 53 62) 96 70 00 in Verbindung.

