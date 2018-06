WN-Serie – Rückblicke auf Wolfsburg

1938 am 1. Juli wurde die Stadt des KdF-Wagens gegründet (links). Die Grundsteinlegung des VW-Werks (rechts) hatte bereits am 26. Mai desselben Jahres stattgefunden. Fotos Fritz Heidrich

Bahnstation Rothenfelde-Wolfsburg. Da hielten die Züge, in denen die ersten Bürger der am 1. Juli 1938 gegründeten Stadt des KdF-Wagens ankamen. Unwirtlich war es, von einer Stadt war nichts zu sehen. Sie stand nur auf dem Reißbrett – entworfen von Professor Peter Koller. Und die großartig inszenierten Eröffnungen von Werk und Stadt liefen allenfalls noch in den Kinos als Propagandafilme.

Die Ankömmlinge betraten einen kahlen Platz, zu dem staubige, matschige oder verschneite Pfade führten, je nach Wetterlage. Sie wohnten in Baracken. „Helle, luftige Holzhäuser sind fast über Nacht entstanden“, jubelte indes das Nazi-Organ, „Der Völkische Beobachter“ am 10. Juli 1938.

Als Irmgard Richter-Heinrich 1942 dort aus dem Zug stieg, gab es schon Wohnviertel – für die Bessergestellten „unter den Eichen“ auf dem Steimker Berg, einem modern und großzügig geschnittenen Viertel mit Gärten, stilistisch an Süddeutschland erinnernd dank hölzerner Fensterläden. Die anderen wohnten in damals begehrten Wohnungen mit Küche, Bad und Mietergarten, unter anderem im heutigen Höfe-Viertel.

Trotzdem: Die 26-jährige „rasende Hebamme“ arbeitete unter einfachen hygienischen Verhältnissen Tag und Nacht. Ein „richtiges“ Krankenhaus fehlte noch.

Von den Machtkämpfen zwischen den NS-Funktionären und einer preußisch-geschulten Stadtverwaltung unter Bürgermeister Hinrich Bock bekamen die Leute wenig mit. Sie vergnügten sich in der riesigen, hölzernen Tullio-Cianetti-Halle, benannt nach einem italienischen Faschisten. Mussolini und Hitler waren Verbündete. Der Duce schickte dem Führer rund 3000 italienische Arbeiter, weil es an Deutschen fehlte. Es war Krieg, das Werk produzierte Rüstungsgüter. Mit KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern, deren Kinder (mehr als 300) an Mangelernährung starben. Trotz des Einsatzes von Lydia Stowbun und Sara Frenkel, denen die Stadt einen Weg bzw. Platz widmete.

In den Abendstunden des 10. April 1945 kam der Krieg in die junge Stadt. Panzeralarm. Im Werk standen die Bänder still. Die SS war abgezogen, der Volkssturm wollte in Tangermünde weiterkämpfen. Es gab Übergriffe der Zwangsarbeiter. Mutige Leute alarmierten die Amerikaner in Fallersleben. Die Einheit der 102. US-Infanteriedivision besetzte Stadt und Werk und begann, eine demokratische Ordnung zu errichten. Die Amis nutzten das Werk als Reparaturbetrieb. Im Juni 1945 übernahmen die Briten.

Major Ivan Hirst, 29 Jahre alt, Techniker und Geschäftsmann, demontierte nicht, sondern baute auf. Er legte die Grundlagen für das spätere Wirtschaftswunder.

Als Chance begriff Anneliese Just die neue Stadt, deren Baracken nun Tausende von Flüchtlingen und Vertriebenen bewohnten. 1950 erhielt die 35-Jährige ihre Kassenzulassung als Kinderärztin und eröffnete in heute unvorstellbarer Enge ihre Praxis in Wolfsburg. Monika Retmann war 17 Jahre alt, als sie, 1930 in Schlesien geboren, 1947 nach Wolfsburg, wie die Stadt nun hieß, kam. Mit dem Fahrrad fuhr sie vom Laagberg zur Arbeit im Kleinpresswerk.

Die Baracken verschwanden allmählich, das Werk erzielte Gewinne, schenkte den Bürgern 1951 das VW-Bad in einer modernen, topografisch angepassten Architektur. Neue Viertel entstanden, auch Kirchen im Geiste der liturgischen Erneuerung: Christus-Kirche, St.-Christophorus. Professor Koller war jetzt Stadtbaurat. 1949 übergaben die Briten das Werk an Bonn und Hannover. 1951 erreichte Bürgermeister Johannes Dahme die Auskreisung aus dem Landkreis Gifhorn.

1958 erhielt die junge Stadt ein von Titus Taeschner geplantes Rathaus. Es spiegelt die Gewaltenteilung wider. Zehn Jahre zuvor setzten die Briten die rechtsextreme DRP-„Stadtregierung“ ab. 64,3 Prozent hatte diese Partei 1948 erzielt.

