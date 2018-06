Einbrecher stehlen Bargeld und Kamera

Wolfsburg Durch die aufgebrochene Eingangstür stiegen in der Nacht zu Montag unbekannte Täter in ein Geschäft in der Wolfsburger Innenstadt ein. Nach Polizeiangaben erbeuteten die Täter Bargeld in noch nicht bekannter Höhe und eine Kamera. Aufgrund der vorgefunden Spuren am Tatort im 6. Obergeschoss der Schillergalerie an der Goethestraße/ Ecke Schillerstraße vermuten die Ermittler, dass die Einbrecher offenbar gezielt auf Wertsachen und Bargeld aus waren. Eine Mitarbeiter eines Wachdienstes hatte die zerstörte Eingangstür kurz nach Mitternacht entdeckt und die Polizei gerufen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Tel: (0 53 61) 46 46 0.

