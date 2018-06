Schüleraustausch

Wolfsburg An der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule nahmen am Erasmus-Projekt 23 Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sowie 16 Lehrern aus sieben Partnerschulen teil (Frankreich, Niederlande, Schweden, Türkei, Spanien, Nordirland, Deutschland). Während eines Besuchs in Wolfsburg besichtigten die Teilnehmer...