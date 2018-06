Unfallflucht in der Siegfried-Ehlers-Straße: Polizei ermittelt

Wolfsburg Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine 39 Jahre alte Audi-Besitzerin aus Wolfsburg. Ebenfalls im Fokus dieser Ermittlungen steht eine 40 Jahre alte Wolfsburgerin. Nach einem Unfall am Donnerstagabend in der Siegfried-Ehlers-Straße ließ sich bisher nicht eindeutig klären, welche der beiden Beschuldigten den Audi zur Unfallzeit fuhr. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung zu setzen. Ebenso rufen die Ermittler auf, dass sich Passanten oder Autofahrer melden, die den im Frontbereich stark beschädigten weißen Audi A1 Sportback beobachtet haben.

Den bisherigen Ermittlungen nach meldete sich gegen 21.35 Uhr ein Fahrradfahrer, der beobachtet hatte, wie der Audi nach dem Unfall einfach weitergefahren war. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen. Die verständigten Beamten stellten später fest, dass der gesuchte Audi in der Siegfried-Ehlers-Straße offenbar auf einen abgestellten Golf geprallt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen ebenfalls abgestellten Kia geschoben. Insgesamt entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von 19 500 Euro.

Als die 39-Jährige sich nach mehr als einer Stunde telefonisch bei der Polizeiwache meldete, sie würde mit ihrem nicht mehr fahrbereiten Audi am Stadion stehen, machten die Wolfsburgerin sowie die 40-jährige Unfallbeteiligte keine Angaben zum Unfall. Daher dauern die Unfalluntersuchungen an. Der zuvor beschädigte Golf wurde abgeschleppt.