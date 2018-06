Bands spielen fürs Hospiz

Wolfsburg Ein Benefizkonzert für das Hospiz findet am Samstag, 22. September, 20 Uhr, im Hallenbad statt. Unter dem Titel „Light my Fire“ spielen drei Bands. Die Musiker verzichten auf ihre Gagen, so dass der gesamte Erlös dem Hospiz zugutekommt. Zusätzlich unterstützt der Kulturkreis des Hallenbades diese...