Lorenzo Annese – erster ausländischer Betriebsrat in Deutschland.

Lorenzo Annese blättert im „Venerdì“, einer italienischen Zeitschrift, dann in einer Ausgabe des „stern“, holt unzählige Artikel unserer Zeitung hervor und schlägt mit besonderem Stolz ein Magazin des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn auf. Er ist ein öffentlicher Mensch, macht bis heute Schlagzeilen. Das liegt an seiner Zähigkeit, wichtige Ziele zu erreichen: für sich selbst, vor allem für andere. Annese versteht es, zu kämpfen, indem er günstige Gelegenheiten nutzt, hartnäckig bleibt, wichtige Leute einschaltet, in Lösungen denkt und auch ein wenig Glück hat.

„Eine Stadt verliert ihre Männer“ titelte der „stern“ 1966 eine Reportage über Alberobello, wo er 1937 geboren wurde. „Una vita al servizio dei lavoratori emigrati“ überschrieb die italienische Ausgabe der IG-Metall-Zeitung 1968 ein Interview. Annese war gefragt. Er war der erste Italiener, den Volkswagen im August 1961 einstellte und im Mai 1964 der erste ausländische Betriebsrat in der Bundesrepublik. Noch dazu einer, der jeden zweiten italienischen Kollegen in die Gewerkschaft holte. Das hob ein türkischer Kollege auf dem 8. Gewerkschaftskongress in Bremen 1965 hervor.

Unangemeldet vorgesprochen

August 1961, das ist kein zufälliges Datum. Annese sprach im Personalbüro vor, unangemeldet. Er hatte sich einer Besuchergruppe angeschlossen, verließ diese und suchte den verantwortlichen Personalchef auf. Der stellte ihn ein. Am 13. August 1961 baute die DDR die Berliner Mauer und verstärkte die Zonengrenze, den „antifaschistischen Schutzwall“.

Damit versiegte der Zustrom von Republik-Flüchtlingen. VW erwog die Anwerbung von Italienern. Da kam einer, der gut Deutsch sprach, gerade recht. Im Januar 1962 trafen die ersten Gastarbeiter aus Italien in Wolfsburg ein.

Annese, schon 1958 aufgrund des Anwerbe-Abkommens zwischen Bonn und Rom von 1955 als landwirtschaftlicher Helfer nach Bokensdorf gekommen, wollte ins Werk. Er war nicht mehr beim Bauern, sondern in einer Fallerslebener Steinfabrik tätig. Im Zuge einer „Ausleihe“ hatte er das Werk kennen gelernt. Dort als Punktschweißer eingestellt, wurde er schon bald wichtig als Betreuer der ankommenden Italiener. Er sprach ihre Sprache, fühlte ihr Heimweh, schätzte ihre Küche und setzte sich für sie ein. Da dauerte es nicht lange, bis ihn der Betriebsrat einstellte. Und er im Vorgriff auf ein novelliertes Betriebsverfassungsgesetz als erster Ausländer zum Betriebsrat gewählt wurde.

„100 kamen, 100 gingen täglich“, schildert Annese die damalige Situation. Es ging also darum, Stabilität zu erreichen, italienische Kollegen zum Bleiben zu veranlassen. Der junge Betriebsrat setzte auf Familiennachzug, auf Ausflüge wie einer Fahrt an die Zonengrenze, auf Wohnungen, auf Vergnügungen. „Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir feiern zusammen“, war seine Devise. Seine Augen blitzen. „Der Priester“, sagt er, „machte viel, aber nur für Italiener“. Don Parenti von der Missione Cattolica sorgte sich im Centro Italiano um seine Landsleute, gründete da den Sportverein Lupo. Und kassierte öffentliches Geld von Italien und der Stadt, betont Annese. Für den VW-Betriebsrat organisierte er internationale Weihnachtsfeiern im Congress-Park. Und fuhr als Nikolaus in einer sizilianischen Kutsche zu den damaligen Sonderzügen auf den Bahnhof.

Sammlung im Keller

In Bokensdorf ist er geblieben, hat seine „Tedesca“ Frieda geheiratet, mit ihr ein Haus gebaut, eine Tochter und vier Enkelkinder. Und eine große Sammlung von Originalen italienischer Einwanderung im Keller.

