Wolfsburg durch das Kamera-Objektiv

Martin Blohm zeigt auf seinem Foto alt und neu, Moderne und Geschichte, in einer Schwarz-Weiß-Ästhetik, die das Spiel von Schatten und Licht in den Fokus setzt.

Wolfsburg – das ist die Stadt der Autos, die Stadt des Fortschritts, die Stadt im Wandel. Zumindest wird das oft nach außen getragen. Doch wie empfinden die Wolfsburger selbst ihre Stadt – was ist ihnen wichtig, was lieben sie, was macht für sie den Charakter Wolfsburgs aus?

Das wollten wir mit unserem Wettbewerb „Mein Wolfsburg und ich“ herausfinden. Anlässlich des 80. Stadtgeburtstages und mit Blick darauf, wie sich die Fotografen Heinrich Heidersberger und Robert Lebeck mit der Stadt beschäftigt haben, rief unsere Zeitung gemeinsam mit dem Kunstmuseum und dem Institut Heidersberger dazu auf, selbst auf den Auslöser zu drücken und das ganz persönliche Wolfsburg in ein Foto zu bannen.

Erreicht haben uns mehr als 150 Einsendungen, die Wolfsburg aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Viele Teilnehmer haben sich von der Ästhetik der Fotos von Heinrich Heidersberger inspirieren lassen: Die Architektur der Stadt, insbesondere das Kraftwerk, das Phaeno und das Schloss, waren beliebte Motive. Auch die Fotos von Robert Lebeck haben ihre inspirierenden Spuren hinterlassen: Einige Teilnehmer machten die Wolfsburger selbst zu dem, was das Motiv erst lebendig werden lässt.

Eins ist bei der Durchsicht eindeutig: Die Schornsteine stehen für die Wolfsburger wie keine andere Landmarke stellvertretend für ihre Stadt. Vor grauem Himmel, in strahlendem Sonnenschein, illuminiert in den schönsten Farben, aufragend aus einem undurchsichtigen Nebelgeschwader: Unsere Leser haben uns viele Sichten auf die Türme eröffnet. Viele Teilnehmer ließen sich außerdem von dem Spiel von Licht und Schatten mitreißen und eröffnen mit ihren Fotos ungewohnte Blicke auf Orte, an denen man als Wolfsburger so oft vorbeigeht, dass sie einem kaum mehr auffallen.

Und dann gab es die historischen Fotografien, deren beeindruckenden Einblicke in die Geschichte der Stadt die Jury positiv überrascht hat. Denn auch die Historie gehört zum Charakter der Stadt. Viele Leser durchforsteten ihre Fotoalben nach Bildern, die ihr persönliches Wolfsburg zeigen. Besonders oft zu sehen: Kinder vor dem ersten VW-Käfer der Familie! Dabei scheint es sich um einschneidende und prägende Ereignisse gehandelt zu haben...

Nein, leicht war sie nicht, die Entscheidung der Jury: So viele gute Ideen, so viele gute Umsetzungen gab es, dass wir viele Gewinner hätten auswählen können. Vielleicht sogar 150 davon. Die zwei Erstplatzierten, Christel Karpisch und Hans-Jürgen Thoms, erhalten jeweils einen hochwertigen Print von Fotos von Heinrich Heidersberger und Robert Lebeck.

Bleibt, danke zu sagen: allen Teilnehmern, den Partnern des Wettbewerbs, der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, die den Wettbewerb gefördert hat. Die Gewinner erwartet nun die Ehrung, bei der tolle Preise vergeben werden: darunter jeweils ein Print von Fotos von Heinrich Heidersberger und Robert Lebeck. Und wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will, findet viele Fotos aus dem Wettbewerb in drei Bildergalerien auf unserer Homepage. Welches hätten Sie ausgewählt?