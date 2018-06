„In Erwartung eines geheimnisvollen Eisbechers“

In diesen Tagen halten viele Schüler ihre Abschlusszeugnisse in Händen. Viele bleiben in der Stadt, andere zieht es in die Ferne. Anlässlich des Stadtgeburtstags baten wir prominente Exil-Wolfsburger, über ihre Heimatstadt zu schreiben.

Valeska Homburg

Die Fernsehmoderatorin Valeska Homburg erlangte 1994 ihr Abitur am Gymnasium Fallersleben. Danach zog sie nach Köln, um an der Sporthochschule zu studieren. „Schön war das, in Wolfsburg aufzuwachsen“, sagt die 42-Jährige, „als Kind an der Mühlenriede mit dem Hund, im Winter mit den Schlitten am Mörser Balken, überall hin mit dem Fahrrad fahren. Die Schule in Fallersleben. Freundschaften aus der Zeit, die bis heute die dicksten sind. Später dann mit dem Bus in die Eishalle zur „Eis-Disco“. Oder zur Musikschule. Nebenher Geld verdienen im Kunstmuseum. Und der Sport natürlich! Wurde in der Stadt schon immer gefördert und spielte in meinem Leben früh eine wichtige Rolle. Die Turnhalle beim TSV Ehmen war auf höchstem Standard und hat Olympia-Teilnehmer ausgespuckt. Mich nicht. Zwei neue Stadien heute. Ein Double-Sieg und der Klassenerhalt kürzlich. Zum Glück! Ich komme immer gern nach Wolfsburg. Heute mit meinem kleinen Sohn, dem ich zeige, wo ich aufgewachsen bin.“

Rolf-Dieter Poslep

Der Ökonom Rolf-Dieter Poslep (72) war von 2000 bis 2015 Präsident der Universität Kassel und ist seit Ende 2017 Präsident des Deutschen Studentenwerks. „Da ich in Wolfsburg geboren wurde, nach der Grundschule das Ratsgymnasium bis zum Abitur besuchte und dort in meiner Klasse meine spätere Ehefrau Marion, geborene Weise, kennenlernte, mit der ich seit 50 Jahren verheiratet bin, bedeutet mir die Stadt natürlich auch heute immer noch sehr viel“, schreibt er. „Ich freue mich über die hohe Wohnortqualität mit vielfältigen Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Als bekennender Sportfan bin ich froh, dass der VfL weiter in der 1. Bundesliga spielt und gratuliere den Fußballerinnen des VfL zur Meisterschaft. Genauso habe ich mich in früheren Jahren über die führende Rolle des VfL vor allem in der Leichtathletik und im Judo gefreut. In meiner Funktion als Präsident des Deutschen Studentenwerks in Berlin nehme ich auch gern wahr, dass Wolfsburg seit einigen Jahren Hochschulstandort geworden ist. Meiner Heimatstadt gratuliere ich herzlich zum 80. Geburtstag.“

Edward Berger

Die Serie „Deutschland 83“ verschaffte Edward Berger (Jahrgang 1970) große internationale Aufmerksamkeit. Der Regisseur ist auch Wolfsburger und erinnerte sich gerne an seine Jugendjahre zurück. Er wuchs in der Teichbreite auf. Später zog die Familie um in ein kleines Haus in Wendhausen, um 1979 nach Wolfsburg zurückzukehren. Ein Kindheitserlebnis hat er nicht vergessen: „Ich kam in die 4. Klasse in die Waldschule Eichelkamp und kann mich noch gut an meinen Lehrer erinnern. Herr Quilitz. Er war seht nett. Ein Junge lud mich nach ein paar Tagen ein zum Spaghettieis essen. Ich verstand das nicht. Eis aus Spaghetti? Wie sollte das gehen? Und was war mit der Tomatensoße? Ich holte ihn also ab mit meinem Fahrrad und löcherte ihn mit meinen Fragen. Ich wollte das endlich verstehen. War das warmes Eis? Er lachte nur. Nein, kalt. Wie Eis eben. Kalte Spaghetti konnte ich mir gar nicht vorstellen.

Sein Vater gab uns fünf Mark. Wir stiegen auf unsere Räder und fuhren zur Eisdiele in der Porschestraße. Olivier, hieß sie. Ich hoffe, sie ist immer noch da. Italienisches Eis ist immer sehr gut. Wir bestellten zweimal Spaghettieis. Und warteten gespannt. Es kamen noch viele Erinnerungen hinzu. Bei der Bäckerei Cadera spielte ich mit meinem Freund Rainer im Keller Verstecken. Hinterher waren wir immer sehr mehlig. Aus einem großen Bottich Marzipanrohmasse kneteten wir Figuren und aßen sie gleich wieder auf. Sein Vater gab mir im Vorbeigehen eine Kopfnuss. Ich mochte ihn sehr gern. Er war lustig.

Im VW-Bad sprang ich das erste Mal vom Zehner. Aber da war ich verrückt. Das würde ich mir heute im Leben nicht trauen. Mein erstes Auto war ein roter Käfer mit schwarz-weißen Sitzen. Ich hatte keine Ahnung und der Verkäufer haute mich übers Ohr. Ich kann die fünfstelligen Telefonnummern noch von meinen zwei besten Freunden. Manchmal benutze ich sie heute als Pin-Code. Im Internet zum Beispiel, bei Amazon. Aber am Ende bleibt immer der Sommer. Als kleiner Junge in einer Eisdiele sitzend, in freudiger Erwartung eines geheimnisvollen Eisbechers. Vielen Dank, Wolfsburg. Und herzlichen Glückwunsch.“

Wolfgang Müller

Der Künstler, Musiker und Autor Wolfgang Müller (60) lebt heute in Berlin. Er schreibt: „Als Jugendlicher war ich fasziniert von der mittelalterlichen Architektur Heidelbergs, der überwältigenden Schönheit von Paris oder der lebendigen Fröhlichkeit von Amsterdam. In der 1938 gegründeten Stadt Wolfsburg schien es dagegen kaum Vergleichbares zu geben. Mein Opa und meine Oma kamen nach dem Krieg wie viele Neu-Wolfsburger als Flüchtlinge von Ostpreußen und landeten mit ihren sechs Kindern, darunter meiner Mutter, im Stadtteil Steimker Berg. Mein Vater strandete, entlassen als Soldat aus britischer Kriegsgefangenschaft ebenfalls in Wolfsburg. Dort gab es Arbeit für ihn im VW-Werk. Die NS-Architektur sollte die Kreativität bekanntlich nicht fördern, sondern sie austreiben – und hat bei uns Jugendlichen eher das Gegenteil bewirkt. Eben weil sie sich nicht als einfaches Identifikationsmodell anbot. Auf diese Weise entdeckte ich als Jugendlicher in Wolfsburg die Architektur von Alvar Aalto. Von ihm stammt das wunderschöne Kulturhaus aus dem Jahr 1962, in welchem die Wolfsburger Stadtbibliothek und das Jugendzentrum untergebracht waren. Dort war ich als Jugendlicher häufig anzutreffen. Als 18-Jähriger veranstaltete ich 1976 im Jugendzentrum ein Konzert mit der Hamburger Theatergruppe „Brühwarm“, die zur Musik der Anarchoband „Ton, Stein, Scherben“ ihr prä-queeres Musical performten.

Ein Jahr zuvor hatte ich eine Comicstrip-Ausstellung in der berüchtigten Teestube „Coquille“ in der Kaufhofspassage organisiert – die galt als Treff von Drogensüchtigen, Anarchisten und Unangepassten. Beeinflusst von der Magie des Glamrock lief ich mit einem Freund als lebende Litfaßsäule über die Porschestraße. Die Passanten schienen von unserem Anblick traumatisiert zu sein. Bis heute trinke ich meine Apfelsaftschorle aus den 1932 designten wunderbaren Glasbechern von Aino Aalto, die Frau des finnischen Architekten. Die Sammlung der Städtischen Galerie im Schloss Wolfsburg beflügelte hingegen mein Interesse für Moderne Kunst. In der Städtischen Bibliothek recherchierte ich tagelang nach den Wörtern „Spickzettel“ und „spicken“. Nach den Klassenarbeiten im Ratsgymnasium hatte ich die Mogelzettel von meinen Mitschülern eingesammelt, katalogisiert und wollte daraus ein erstes dokumentarisches Kunstwerk machen, einschließlich einer ausführlichen Etymologie des Wortes „spicken“. In den kleinen, oft kunstvoll gefertigten Mogelzetteln schien mir mehr an Kreativität zu stecken, als in vielen Klassenarbeiten, bei denen lediglich stumpf auswendig gelerntes Wissen abgefragt wurde.

Wolfsburg beflügelt die Kreativität. Zumindest scheint das in unserer Familie so zu sein. Mein jüngerer Bruder Max gründete 1987 in Westberlin die Band Mutter und ist seitdem in Berlin als Musiker und Zeichner tätig. Und meine fünf Jahre ältere Schwester Regina Hoppe ist, genau wie ich Künstlerin. Sie zeichnet, formt und gibt Malkurse.

Im Gegensatz zum ICE würde ich übrigens Wolfsburg nie vergessen. Schließlich leben dort meine Mutter Edith Müller und meine Schwester Regina.“

Gabriele von Lutzau

„Herzlichen Glückwunsch zum 80. – jünger als ich“, schreibt Gabriele von Lutzau (63). Der Name sagt nicht jedem was, eher ihr Mädchenname Gabriele Dillmann: Sie war 1974 die Stewardess in entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“. Wenig bekannt ist: Gabriele von Lutzau wurde in Wolfsburg geboren. 1954 lebte ihre Familie in Helmstedt, dort war das Auffanglager für schlesische Flüchtlinge. Das nächste Krankenhaus war in Wolfsburg – dort kam sie zu Welt. „Da ich nach meiner Geburt im Alter von drei Wochen die Stadt verließ und bisher noch nicht zurückkehrte, hoffe ich noch zu Lebzeiten einen Grund zu finden. Meine Solidarität mit meiner Geburtsstadt beschränkt sich seit meinem 21. Lebensjahr auf die Treue zu VW. Ich begann mit einem Karmann-Ghia und heute ist es mein treuer Sharan. Ich fahre alle VWs immer bis zur magischen Kilometerzahl 300 000.“ ras