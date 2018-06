Taschendiebe schlagen in Supermärkten zu

Wolfsburg Eine 86-jährige Rentnerin wurde am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Nordsteimke Opfer eines Taschendiebstahls, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Wolfsburgerin berichtete den hinzugerufenen Polizisten später, dass sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde, die sich unbemerkt ihr Portemonnaie mit 70 Euro Bargeld aus der Einkaufstasche griff.

Erst einen Tag zuvor hatte die Polizei in einem Supermarkt im Fallerslebener Mühlenkamp einen ähnlichen Fall registriert. Hier griffen Taschendiebe in die Handtasche einer 76-jährigen Kundin und entwendeten ebenfalls die Geldbörse. Die 76-Jährige hatte ihre Tasche im Einkaufswagen abgelegt und von dem Diebstahl nichts mitbekommen.

Horst-Peter Ewert von der Wolfsburger Polizei rät beim Einkaufen dazu, Hand- oder auch Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt zu tragen. Der Polizeiberater kennt die Masche der Langfinger, die jeden unbeobachteten Augenblick ausnutzen oder ihr Opfer gern in ein Gespräch verwickeln. Die Täter suchen sich meistens ältere Mitmenschen als potenzielle Opfer aus.