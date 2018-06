Gebietsreform: Flächennot wird zum Motor

War es das Streben nach einem Wolfsburger Großraum, war es der Landhunger oder einfach nur die Suche nach Siedlungsflächen? In jedem Fall ist die Vorgeschichte der Gebietsreform 1972 spannend genug.

In den 1960er Jahren war das Stadtgebiet einfach zu klein. Der Stadt fehlten Flächen für den weiteren Siedlungs- und Wohnungsbau. Und diese Flächennot war es, die indirekt zur Gebietsreform im Raum Wolfsburg führte.

Die Zahl der Wohnungssuchenden war 1966 auf knapp 4000 gestiegen. Im Plan stand der Bau von 1000 Wohnungseinheiten im Jahr. Immer mehr Wohnungssuchende klopften an die Rathaustür. Ein Jahr später zählten die Planer nur 500 bezugsfertige Wohnungen.

Dabei waren die städtischen Landkäufer bereits eifrig unterwegs: Die Stadt kaufte schon 1960 in Nordsteimke 185 Hektar Land. Ein Jahr später kamen in Kästorf 180 Hektar dazu. Flächen in Mörse (118 Hektar), Sandkamp und Fallersleben, etwa 220 Hektar, rundeten den erfolgreichen Kauftrip der Stadt ab. Gab es also schon vor der Reform genug Flächen für den weiteren Wohnungsbau?

Die Politik der „Vorratswirtschaft“ hatte sich bezahlt gemacht. Die Preise pendelten um zwei bis drei Mark je Quadratmeter. Und tüchtig gebaut wurde auch schon. Beispielsweise lebten im neuen Stadtteil Detmerode im Frühjahr 1967 an die 10 000 neue Einwohner.

Mit der Hinterhand lockte die Stadt die Umlandgemeinden mit weiteren Angeboten: Sie versprach Sport- und Begegnungsstätten, bessere Anschlüsse für Kanalisation, schnelle Erschließung von Neubaugebieten sowie schulische Verbesserungen.

Elf Umlandgemeinden reichten schon vor der Reform der Stadt die kommunalen Hände. Nicht die Rede soll hier von der abweisenden Haltung der Kleinstädte Vorsfelde und Fallersleben sein. Der Streit beschäftigte sogar Gerichte; doch letztlich waren es die Bürger selbst, die mehrheitlich zur werdenden Großstadt drängten.

Die Gemeindevertreter bangten lange um ihren kommunalen Einfluss. Aber das kleinräumige Denken wurde schließlich durch großräumige und rationellere Verwaltungsmaßstäbe überwunden. Über die Kosten sprach man erst viel später. „Investitionen sind wie Eisberge: Sichtbar ist zunächst nur der geringere Teil der Kosten“, so der spätere Oberstadtdirektor Werner Hasselbring mit Blick auf die Folgekosten.

Jahrzehnte später kamen Gespräche mit den Nachbarkreis Helmstedt hinzu.