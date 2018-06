Diskussion um bevorzugte Bauherren – „Es gibt Änderungsbedarf“

Eine Baustelle im Baugebiet Wildzähnecke in Wendschott. 4850 Interessenten warten in Wolfsburg aktuell auf einen Bauplatz.Foto: regios24/Helge Landmann

Kommen bestimmte Bauherrn in den Genuss einer Vorzugsbehandlung? Schwammig – so lässt sich die bisherige Regelung der Stadt bezeichnen, nach welchen Kriterien exklusive Grundstücke an bestimmte Persongruppen verteilt werden. Die Ratsfraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP nehmen daran keinen Anstoß. Auf die kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit reagierte nun Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

„An Transparenz werden heute andere Anforderungen gestellt als noch vor 20 Jahren“, musste er gestern auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz Änderungen einräumen.

„Die Notwendigkeit, zu präzisieren, ist mir klargeworden.“ Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Mohrs will nun begünstige Personengruppen klar definieren, dabei jedoch mehr Berufsgruppen als bislang Bauplätze offerieren können, auf diese Weise Standortpolitik betreiben und dabei auch noch mehr Transparenz schaffen. Das alles hat er sich jedenfalls zum Ziel gesetzt – die Umsetzung seiner Pläne will er mit den Ratsfraktionen diskutieren. Am Ende soll ein Beschluss des Rats stehen.

So genau kann im Rathaus derzeit offenbar niemand sagen, welche Bauherrn bei der Grundstücksuche denn nun unterstützt werden sollen. In der Diskussion um die Bebauung der Streuobstwiese in Fallersleben sprach Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide Ende Mai im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld von „Menschen, die was für die Stadt tun“. Die Stadtpressestelle schrieb eine Woche später von Personen, „die für das städtische Leben von besonderer Bedeutung sind“, Oberbürgermeister Mohrs sprach im Rat hingegen von „Führungskräften“ und verwies auf einen Beschluss des Liegenschaftsbeirats aus dem Jahr 2000. Wer darunter fällt, ist aber nirgends definiert.

„Ich habe aus der Diskussion für mich herausgezogen, dass es gut ist, wenn es so wenig wie möglich Interpretationsspielraum gibt“, sagte Mohrs. Er erklärte auf der Pressekonferenz zunächst, wie die Stadt Grundstücke vergibt: die allermeisten nach Reihenfolge der Anmeldungen. Es gibt laut dem 2000er Beschluss aber Ausnahmen: Wer der Stadt ein Grundstück verkauft, sich selbst aber eine Parzelle sichern möchte, kann ebenso bevorzugt werden wie Härtefälle, etwa Menschen mit Behinderung. Auch für gewerbliche Ansiedlungen werden Ausnahmen gemacht – und eben auch für Führungskräfte.

An dem 2000er Beschluss war Mohrs – damals war er junger Sozialdezernent – nicht beteiligt. Heute verstehe er diesen Beschluss jedenfalls so, dass es sich bei den Angeboten für „Führungskräfte“ um „Mangelberufe“ handele – beispielsweise Ärzte. So hätten auch in der Vergangenheit zwei Chefärzte Grundstücke bekommen, einem WMG-Geschäftsführer sei ebenfalls ein Bauplatz offeriert worden, aber definitiv hätten keine Dezernenten in den vergangenen Jahren Angebote in Anspruch genommen.

Insgesamt eine Handvoll Grundstücke sei auf diese Weise vergeben worden, sagte Mohrs – wobei er einschränkt, dies sei zumindest sein aktueller Kenntnisstand. Seine Aussage offenbarte gleichwohl: Im Rathaus scheint niemand so richtig den Überblick über diese Art der Grundstücksgeschäfte zu besitzen. In diesem Zusammenhang erfuhr unsere Zeitung, am Donnerstag seien auf Weisung von Mohrs Mitarbeiter aus dem Bauamt damit beschäftigt gewesen, alle verfügbaren Informationen zu den strittigen Grundstücksgeschäften erst einmal zusammenzusammeln.

„Es gibt Änderungsbedarf“, stellte Mohrs gestern fest, „die Notwendigkeit, zu präzisieren, ist mir klargeworden.“ Dies habe er am Donnerstagabend dem Großteil der Fraktionssprecher mitgeteilt. Der OB will an der 2000er Regelung festhalten, aber „Mangelberufe“ genau definieren.

So sollen auf der Ausnahmeliste künftig Personen stehen, die für die Stadt eine „hohe Bedeutung“ haben, so lautet das neuste Bauherrnprofil. Mohrs nannte zuerst Ärzte. Will man sie nach Wolfsburg locken, soll auch mit Grundstücksangeboten Wolfsburg geworben werden. Auch an Lehrern mangelt es: „Ich habe zu meinem Erschrecken von der Landesschulbehörde gehört, dass unser relative schlechte Lehrerversorgung auch daraus resultiert, dass wir zu wenig Wohnraum haben.“ Schon meldet offenbar VW Wohnraumbedarf an für IT-Kräfte an, die händeringend gesucht werden. Auch sie sollen auf die Liste kommen, meinte Mohrs.

Der OB würde zudem gerne Pflegekräften und Erziehern Angebote machen dürfen – und ebenso Topmanagern. Allerdings: „Das muss in einem extrem kleinen Zahlenrahmen bleiben. Der Großteil der Grundstücke, Minimum 80 Prozent, muss übers Listenverfahren vergeben werden.“ Und Mohrs betonte: Natürlich müssten die Ausnahme-Häuslebauer den marktüblichen Preis für ihre Grundstücke zahlen. In dem Zusammenhang wies er darauf hin, dass Bauplätze generell immer nur an diejenigen verteilt werden, die tatsächlich später in den Häusern wohnen – so sei es vertraglich geregelt. Nachfrage: Wird das denn kontrolliert? Mohrs berichtete von einem einzigen Fall, in dem die Stadt ihr Rückkaufrecht geltend gemacht habe.

Um „Misstrauen abzubauen“, so Mohrs sollte Ende eines jeden Jahres – vielleicht erstmals Ende 2018 – eine Liste über die Grundstücksverkäufe, die nach den genannten Ausnahmekriterien vergeben wurden, dem Verwaltungsausschuss vorlegt werden. Der tagt allerdings zum einen nicht-öffentlich. Zum anderen haben die meisten Ratsfraktionen ohnehin kein Problem mit der Vergabe.

KOMMENTAR



Der Oberbürgermeister räumt ein, dass es genaue Richtlinien für die Grundstücksvergabe an bestimmte Personengruppen geben muss. Damit ist er schon sehr viel weiter als manche Ratspolitiker, die alles beim Alten belassen möchten. Nur welche Pflegekraft kann es sich leisten, mit dem knappen Gehalt in Wolfsburg zu bauen? Eine IT-Kraft bei VW wohl schon eher ... Was ist mit Feuerwehrleuten, mit Polizisten – Menschen, die echt ihren Kopf riskieren? Was mit engagierten Ehrenamtlichen? Darauf wird es keine einfachen Antworten geben.