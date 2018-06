Motorradfahrer fliegt durch Heckscheibe

Wolfsburg Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Sachsen-Anhalt wurde bei einem Unfall am vergangenen Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 188 schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann in Richtung Osten unterwegs, als er zwischen den Abfahrten Brackstedt und Kästorf mit seiner Yamaha auf das Heck eines VW Golf auffuhr. Beim Aufprall durchbrach er die Heckscheibe des Autos und zog sich einen Beinbruch zu. Der Golffahrer hatte vermutlich wegen des dichten Verkehrs wenden wollen, teilte die Polizei mit. Ob der Autofahrer das Manöver schon begonnen hatte oder lediglich sein Fahrzeug zunächst abgebremst hatte, sei noch nicht geklärt. Der Schaden am Motorrad wird auf 1500 Euro, der am Golf auf etwa 2000 Euro geschätzt. Bereits am 25. Mai hatte sich ein ähnlicher Unfall an gleicher Stelle ereignet. Der 42-jährige Motorradfahrer war damals mit schweren Oberkörperverletzungen ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder