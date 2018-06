Wie Lebeck Wolfsburg fotografierte

Für „Ornamentale Tendenzen in der zeitgenössischen Malerei“ interessierten sich gut 200 Gäste schon in der Vernissage am 22. Juni 1968. Prominente wie der damalige Oberbürgermeister Hugo Bork gehörten dazu, auch hochrangige Führungspersönlichkeiten von Volkswagen. Und Robert Lebeck, dem das...