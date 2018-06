Umstrittene Figur vor dem Amtsgericht

Aufrecht geht der Mann aus dem Gericht. Er buckelt nicht, dienert nicht, ängstigt sich nicht. Er ist nackt. Es ist ein Zeichen der Gleichheit vor Gericht. Er geht auf dem Grundgesetz, das die Unabhängigkeit der Justiz als dritte Gewalt im freiheitlichen Staat garantiert. Der Weinstädter Künstler Karl Ulrich Nuss schuf „Menschenrechte“ für das am 1. Juni 1987 bezogene Amtsgericht Wolfsburg an der Rothenfelder Straße. „Das Werk wird akzeptiert. Es gab keine Schmierereien, nur mal Bekleidungen“, sagt Henning Ahlhausen. Der Jurist, 1985 bis 1990 Direktor des Amtsgerichts, vollzog den Umzug ins neue Gebäude.

Unumstritten war die Skulptur nicht. Im Gegenteil. Leidenschaftliche Diskussionen, vernebelt vorgetragenen Widerspruch löste das Werk in den 1980er-Jahren ebenso aus wie der Vorschlag von Rudolf Wassermann, den Platz vorm Gerichtsgebäude „Platz des Grundgesetzes“ zu nennen. Der Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig gehört zu den umstrittenen Justizreformern der sozialliberalen Koalition. Er setzte sich für öffentlichen Dialog und Selbstkritik der Justiz ein, publizierte darüber. Unsere Zeitung widmete ihm eine Kolumne. Als Wassermann nach Braunschweig kam, löste das eine Welle der Empörung in Niedersachsen aus. „Ich kannte ihn aus dem Ministerium“, erinnert sich Ahlhausen an einen „eigenwilligen, humorvollen Mann“. So habe Wassermann ihn getadelt: „Die Rechtspflege darf mal ruhen, die Verwaltung nie“, als „unsere Telefonleitung nicht funktionierte“.

Die Arbeit am Amtsgericht hat Ahlhausen als „spannend, wirklichkeitsnah und verantwortungsvoll“ empfunden, denn es ginge „immer um Menschen, ihr Schicksal, ihren weiteren Weg“. Man könne ein Urteil nur beurteilen, wenn man den Prozess verfolgt habe, sagt er. Die großen, spektakulären Fälle sind es nicht, die hier verhandelt werden, aber innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Spannweiten sei zu entscheiden. Ein Freiheitsentzug unter drei Jahren erlaube Bewährung, darüber nicht. „Ich bin allein, habe keine Kollegen wie in einer Kammer“, kennzeichnet der ehemalige Direktor die Lage und er müsse das Urteil, auch den Weg der Urteilsfindung schriftlich begründen. Dabei sei er sich als Richter immer bewusst gewesen, dass „Objektivität mit der Erkenntnis der eigenen Subjektivität beginnt“.

Dass ein Kollege am Amtsgericht die städtische Räumungsklage gegen das Künstlerehepaar der Porschehütte abwies, führt zu einem Lächeln. „Ich kenne die Sache nicht“, konstatiert er, aber „es spricht für unsere Unabhängigkeit.“ Und für das Vertrauen, im Rechtsstaat auch Recht zu bekommen. Auch dann, wenn Staranwälte wie Rossi mal persönlich nach Wolfsburg kamen oder Gerhard Schröder als Strafverteidiger hier auftrat.

Ahlhausen steht zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Er war deshalb aktiver Reserveoffizier, kommandierte ein Panzergrenadier-Bataillon und ging nach der „Wende“ nach Magdeburg, um dort beim Aufbau einer demokratischen Justiz zu helfen. „Es war meine schönste Zeit“, bekennt er, „weil wir vieles neu und unbürokratisch gestalten konnten“. Für die in der DDR ausgebildeten Richter sei es schwierig gewesen, quasi nebenbei „ein zweites Mal zu studieren“, also BGB und Strafgesetzbuch kennen zu lernen. Oder das Grundbuchwesen zu verstehen. Er engagiert sich bis heute ehrenamtlich, unter anderem als Justitiar des DRK Wolfsburg.

Gut 100 Mitarbeiter, darunter 13 Richter, sind am heute von Henning Lüdtke geleiteten Amtsgericht tätig. Sie sind zuständig für 145 000 Gerichtseingesessene, also die Stadt Wolfsburg und die Samtgemeinden Brome und Boldecker Land.

