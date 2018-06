Wie Musik zum politischen Medium wurde

Wolfsburg Ein Rundgang durch eine Schau im Fallersleben-Museum beleuchtet dies am Sonntag.

Zu einem musikalischen Rundgang durch die Ausstellung „Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme. Streiflichter auf die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert“ begrüßen Nicole Trnka (Museumsmitarbeiterin) und Géza Gál (Musiklehrer und Musiker) die Besucher im Hoffmann-von-Fallersle- ben-Museum an diesem Sonntag, 1. Juli um 15 Uhr. Gemäß dem Motto „Jede Zeit hat ihre Musik“ fragen sie danach, wie der von den Nationalsozialisten verpönte Jazz und der westliche Rock’n’Roll oder auch Nina Hagens Song vom vergessenen Farbfilm den „Wind of Change“ im Europa der Zwei Weltkriege und des Kalten Krieges um liberale und demokratische Werte dokumentieren, ja vielleicht beeinflussten.

Manche Songs wurden als bewusster Kommentar der politischen Ereignisse oder gar als Provokation gegenüber den Mächtigen geschrieben, so Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“. Andere wiederum waren zunächst unpolitisch, das Publikum verstand die Texte jedoch als Botschaften, so erging es der DDR-Wende-Hymne „Als ich fortging“ von Karussell. Dagegen wurde der Welthit „Wind of Change“ der Scorpions unter dem Eindruck von Glasnost, Perestroika und dem sich ankündigenden Enden des Ost-Ost-West-Konfliktes geschrieben.

Musik wurde im 20. Jahrhundert immer wieder zum politischen Medium. Davon berichten Nicole Trnka und Géza Gál an diesem Nachmittag mit Live-Musik und sprechen auch von ihren persönlichen Erfahrungen zwischen Ost- und Westeuropa, im Kalten Krieg und mit dem Transformationsprozess.

Die Erfahrungen der gesellschaftlichen Enge einerseits und der vielen Freiheiten andererseits zeigt sich auch in der musikalischen Vielseitigkeit des Musikers Géza Gál zwischen Klassik, Pop, Free Jazz oder seiner Big-Band-Musik. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.