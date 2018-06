Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um den Stadtgeburtstag

Wolfsburg lädt die Bürger und die Region ein, von Freitag bis Sonntag gemeinsam den 80. Geburtstag der VW-Stadt zu feiern. Dazu passt, dass das Wetter wieder richtig sommerlich werden soll. „Wir rechnen mit insgesamt 250 000 Besuchern“, sagt Organisator Jens Hofschröer von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH.

Auf der Festmeile in der Wolfsburger Fußgängerzone, am Allersee und in der Autostadt wartet auf die Besucher ganz viel Musik unter anderem von Guano Apes, Sweety Glitter & the Sweethearts und Bernhard Brink, außerdem Tanz, Kunst und Action. Neben den musikalischen Höhepunkten steht das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt: Am Samstag können die Besucher digitale Experimente auf der Digitalmeile ausprobieren.

Hier erfahren Sie schon vor Beginn alles Wissenswerte rund um das Stadtfest.