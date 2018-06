Neuer Kursus – Golfen für Einsteiger ab 50 Jahren

Wolfsburg „50 plus: Golfen für Einsteiger“ heißt ein VHS-Kursus, in dem die Teilnehmer innerhalb von zehn Kurstagen die Basistechniken und Grundlagen des Golfsports lernen. Der Kursus richtet sich an Teilnehmer ab 50 Jahren. Er findet ab 23. August donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Golfclub, Osloßer Weg...